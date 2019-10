உலக செய்திகள்

காஷ்மீரின் சிறப்பு அந்தஸ்தை ரத்து செய்ததன் மூலம் மோடி தனது கடைசி கார்டையும் பயன்படுத்தி விட்டார் -இம்ரான் கான் + "||" + Modi has played his last card by revoking occupied Kashmir's autonomy, PM Imran says

