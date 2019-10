மாநில செய்திகள்

மாமல்லபுரம் சிற்பங்களின் பெருமையை ஜி ஜின்பிங்கிற்கு எடுத்துரைத்தார் மோடி + "||" + Modi, Xi take a tour around Five Rathas, Arjuna's Penance

மாமல்லபுரம் சிற்பங்களின் பெருமையை ஜி ஜின்பிங்கிற்கு எடுத்துரைத்தார் மோடி