தேசிய செய்திகள்

கள்ளத்துப்பாக்கி வைத்திருந்தால் வாழ்நாள் முழுவதும் சிறை: ஆயுதங்கள் சட்டத்தை திருத்த மத்திய அரசு திட்டம் + "||" + Life imprisonment for possession of a firearm: Federal Government's plan to amend the Weapons Act

கள்ளத்துப்பாக்கி வைத்திருந்தால் வாழ்நாள் முழுவதும் சிறை: ஆயுதங்கள் சட்டத்தை திருத்த மத்திய அரசு திட்டம்