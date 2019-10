மாநில செய்திகள்

சென்னை கிண்டியில் இருந்து கோவளம் புறப்பட்டார் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங். + "||" + Chinese President Xi Jinping's convoy leaves from ITC Grand Chola Hotel for Kovalam. The Chinese President will meet PM Modi later today in Kovalam

