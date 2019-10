மாநில செய்திகள்

கோவளத்தில் நடைபெறும் இந்தியா - சீன அதிகாரிகள் இடையேயான பேச்சுவார்தையில் தமிழில் மோடி பேச்சு + "||" + PM Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping at Taj Fisherman's Cove hotel in Kovalam, Tamil Nadu.

கோவளத்தில் நடைபெறும் இந்தியா - சீன அதிகாரிகள் இடையேயான பேச்சுவார்தையில் தமிழில் மோடி பேச்சு