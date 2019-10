மாநில செய்திகள்

சீன அதிபர் உருவம் பொறித்த சிறுமுகை பட்டை, சீன அதிபருக்கு பரிசளித்தார், பிரதமர் மோடி + "||" + The hand-woven silk portrait of Chinese President Xi Jinping gifted by PM Narendra Mod

சீன அதிபர் உருவம் பொறித்த சிறுமுகை பட்டை, சீன அதிபருக்கு பரிசளித்தார், பிரதமர் மோடி