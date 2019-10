மாநில செய்திகள்

முறைசாரா உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள வந்தமைக்காக சீன அதிபருக்கு நன்றி: பிரதமர் மோடி டுவிட் + "||" + I thank President Xi Jinping for coming to India for our second Informal Summit.

