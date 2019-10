மாநில செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீர் விவகாரம் குறித்து இரு தலைவர்களும் விவாதிக்கவில்லை -விஜய் கோகலே + "||" + Foreign Secretary Vijay Gokhale issue was not raised and not discussed

ஜம்மு காஷ்மீர் விவகாரம் குறித்து இரு தலைவர்களும் விவாதிக்கவில்லை -விஜய் கோகலே