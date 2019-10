மாநில செய்திகள்

அடுத்த ஆண்டு சீனாவுக்கு வர அதிபர் ஜி ஜின்பிங் முன்வைத்த அழைப்பை பிரதமர் மோடி ஏற்றுக்கொண்டார் + "||" + Foreign Secretary Vijay Gokhale: President Xi Jinping invited PM Modi to China for the next summit. PM Modi has accepted the invitation. Dates will be worked out later.

