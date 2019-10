தேசிய செய்திகள்

நாட்டின் பொருளாதாரம் வலுவாக இருப்பதை திரைப்படங்களின் வருமானமே உறுதிப்படுத்தி உள்ளது -மத்திய மந்திரி ரவிசங்கர் பிரசாத் + "||" + The income of the films has ensured that the economy of the country is strong - Ravi Shankar Prasad, Union Minister

நாட்டின் பொருளாதாரம் வலுவாக இருப்பதை திரைப்படங்களின் வருமானமே உறுதிப்படுத்தி உள்ளது -மத்திய மந்திரி ரவிசங்கர் பிரசாத்