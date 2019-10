தேசிய செய்திகள்

வாக்கு வங்கி அரசியலை விட நாட்டின் பாதுகாப்பு முக்கியம்: தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் அமித்ஷா பேச்சு + "||" + Security of the country is more important than vote bank politics: Amit Shah speaks at election campaign meeting

வாக்கு வங்கி அரசியலை விட நாட்டின் பாதுகாப்பு முக்கியம்: தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் அமித்ஷா பேச்சு