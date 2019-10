மாமல்லபுரம் கடற்கரையில் நடைபயிற்சியின் போது கையில் குச்சி போன்ற பொருள் அது என்ன? மோடி டுவிட்டரில் விளக்கம்

புதுடெல்லி,

மாமல்லபுரம் அடுத்துள்ள கோவளம் நட்சத்திர விடுதியில் பிரதமர் மோடி தங்கி இருந்தார். நேற்று அதிகாலையில் அவர் ஓட்டல் பின்புறம் உள்ள கடற்கரைக்கு சென்றார். கடல் தண்ணீரில் நடந்தும், அருகில் இருந்த கற்குவியலில் சிறிது நேரம் அமர்ந்தும் இருந்தார்.

பின்னர் கடற்கரையில் கிடந்த குப்பைகளை அவரே சேகரித்து அப்புறப்படுத்தி னார். அந்த காட்சிகள் டுவிட்டரில் டிரெண்டிங் ஆனது. அப்போது மோடி கையில் ஒரு குச்சி போன்ற பொருள் இருந்தது. அது என்ன என்று அறிய பலரும் ஆர்வப்பட்டனர். ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான தகவல்களை வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வந்தனர். சிலர் மோடியிடம் இதுபற்றி கேள்வி எழுப்பி இருந்தனர்.

இதுபற்றி மோடி இன்று டுவிட்டரில் விளக்கம் அளித்துள்ளார். அதில் கூறியிருப்பதாவது:

மாமல்லபுரத்தில் குப்பைகளை அள்ளியபோது கையில் வைத்திருந்த பொருள் பற்றி பலரும் என்னிடம் கேட்டு கேள்வி வருகின்றனர். அது “அக்கு பிரஷர் ரோலர் ” அது எனக்கு மிகவும் உதவிக்கரமாக இருக்கிறது.

இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பிட்டுள்ளார்.

Since yesterday, many of you have been asking - what is it that I was carrying in my hands when I went plogging at a beach in Mamallapuram.



It is an acupressure roller that I often use. I have found it to be very helpful. pic.twitter.com/NdL3rR7Bna