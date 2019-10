தேசிய செய்திகள்

திருப்பதியில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது: இலவச தரிசனத்தில் நீண்ட வரிசையில் பக்தர்கள் காத்திருப்பு + "||" + The crowds of devotees flock to Tirupati

திருப்பதியில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது: இலவச தரிசனத்தில் நீண்ட வரிசையில் பக்தர்கள் காத்திருப்பு