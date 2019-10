தேசிய செய்திகள்

தாமரை சின்னத்தை அழுத்தினால் தானாக பாகிஸ்தான் மீது அணு குண்டு வீசப்படும் என்று அர்த்தம் -துணை முதல் மந்திரி சர்ச்சை பேச்சு + "||" + Pressing lotus button will mean dropping bomb on Pak: UP Deputy Chief Minister

தாமரை சின்னத்தை அழுத்தினால் தானாக பாகிஸ்தான் மீது அணு குண்டு வீசப்படும் என்று அர்த்தம் -துணை முதல் மந்திரி சர்ச்சை பேச்சு