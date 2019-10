தேசிய செய்திகள்

மோடியின் புதிய முழக்கம் ஜெய் ஹிந்த் அல்ல, "ஜியோ ஹிந்த்" - சீதாராம் யெச்சூரி + "||" + Modis new slogan is Jio Hind not Jai Hind, says Yechury

மோடியின் புதிய முழக்கம் ஜெய் ஹிந்த் அல்ல, "ஜியோ ஹிந்த்" - சீதாராம் யெச்சூரி