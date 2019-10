தேசிய செய்திகள்

பொது பிரிவினரின் 10 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில் வயது வரம்பை தளர்த்தக்கோரிய மனு தள்ளுபடி - சுப்ரீம் கோர்ட்டு நடவடிக்கை + "||" + SC dismisses petition for relaxation of age limit on 10% reservation of public sector - Supreme Court action

பொது பிரிவினரின் 10 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில் வயது வரம்பை தளர்த்தக்கோரிய மனு தள்ளுபடி - சுப்ரீம் கோர்ட்டு நடவடிக்கை