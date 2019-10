தேசிய செய்திகள்

இந்தியா அடுத்த போரை உள்நாட்டு ஆயுதங்களுடன் எதிர்த்துப் போராடி வெல்லும் -இந்திய ராணுவ தலைமை தளபதி + "||" + Next war will be fought with indigenous weapons and will win it Army chief Bipin Rawat

