மாநில செய்திகள்

உங்கள் மருமகளை வரவேற்க மற்றொரு மகளை கொன்றுவிட்டீர்கள்? -பேனர் ஜெயகோபாலுக்கு சென்னை ஐகோர்ட் கண்டனம் + "||" + Welcome to your daughter-in-law You killed another daughter? Banner to Jayakopal Madras highcourt condemnation

உங்கள் மருமகளை வரவேற்க மற்றொரு மகளை கொன்றுவிட்டீர்கள்? -பேனர் ஜெயகோபாலுக்கு சென்னை ஐகோர்ட் கண்டனம்