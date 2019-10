தேசிய செய்திகள்

1 கோடி வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும்; மராட்டிய சட்டசபைக்கான பா.ஜ.க. தேர்தல் அறிக்கை + "||" + Creation of "one crore" jobs in the next five years; BJP manifesto

1 கோடி வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும்; மராட்டிய சட்டசபைக்கான பா.ஜ.க. தேர்தல் அறிக்கை