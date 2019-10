மாநில செய்திகள்

புதுக்கோட்டை அருகே இடி தாக்கி உயிரிழந்த 4 பேர் குடும்பத்திற்கு நிதி உதவி -எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு + "||" + 4 people killed by thunder Financial support for the Pare family palanisamy

புதுக்கோட்டை அருகே இடி தாக்கி உயிரிழந்த 4 பேர் குடும்பத்திற்கு நிதி உதவி -எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு