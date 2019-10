தேசிய செய்திகள்

அயோத்தி வழக்கு: வாதங்கள் முடிவடைந்த நிலையில் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு + "||" + Arguments conclude in the AyodhyaCase , Supreme Court reserves the order.

அயோத்தி வழக்கு: வாதங்கள் முடிவடைந்த நிலையில் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு