தேசிய செய்திகள்

வீர சாவர்கருக்கு அல்ல, நாதுராம் கோட்சேவுக்கு பாரத ரத்னா கொடுங்கள் - காங்கிரஸ் விமர்சனம் + "||" + Maharashtra Assembly Elections 2019 - "Not Savarkar, Give Bharat Ratna To Nathuram Godse," Says Congress Leader

வீர சாவர்கருக்கு அல்ல, நாதுராம் கோட்சேவுக்கு பாரத ரத்னா கொடுங்கள் - காங்கிரஸ் விமர்சனம்