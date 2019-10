உலக செய்திகள்

குர்துக்களுக்கு ஆதரவாக ரஷ்யா ; துருக்கி அதிபருடன் விரைவில் பேச்சுவார்த்தை + "||" + In Syria, Russia Is Pleased to Fill an American Void

குர்துக்களுக்கு ஆதரவாக ரஷ்யா ; துருக்கி அதிபருடன் விரைவில் பேச்சுவார்த்தை