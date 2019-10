தேசிய செய்திகள்

"மாடுகளை விட பெண்கள் மீது அதிக கவனம் செலுத்துங்கள்"-நாகலாந்து அழகி அறிவுரை + "||" + Focus on women, not cows — Miss Kohima runner-up’s message to PM Modi goes viral

"மாடுகளை விட பெண்கள் மீது அதிக கவனம் செலுத்துங்கள்"-நாகலாந்து அழகி அறிவுரை