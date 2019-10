உலக செய்திகள்

அமெரிக்கா பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து துருக்கி சிரியாவில் போர் நிறுத்தம் + "||" + Ankara agrees to suspend its offensive for five days to allow the Kurds to withdraw from the Turkey-Syria border.

அமெரிக்கா பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து துருக்கி சிரியாவில் போர் நிறுத்தம்