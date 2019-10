தேசிய செய்திகள்

யாராவது பாலகோட் என்று சொன்னால் காங்கிரஸ் வலியால் குதிக்கிறது -பிரதமர் மோடி கிண்டல் + "||" + Congress starts jumping with pain if anyone says Balakot PM Modi in Haryana's Sonipat

யாராவது பாலகோட் என்று சொன்னால் காங்கிரஸ் வலியால் குதிக்கிறது -பிரதமர் மோடி கிண்டல்