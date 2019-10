உலக செய்திகள்

27 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு சீனாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 6 சதவீதமாக குறைவு + "||" + Trade war with US: China's GDP growth sinks to 6% in 3rd quarter, lowest in 27 years

27 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு சீனாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 6 சதவீதமாக குறைவு