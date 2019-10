தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானாவில் 6 பேருடன் சென்ற கார் கால்வாயில் விழுந்து விபத்து + "||" + rescue six persons who went missing after their car fell into a water canal in Nadigudem mandal

தெலுங்கானாவில் 6 பேருடன் சென்ற கார் கால்வாயில் விழுந்து விபத்து