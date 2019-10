தேசிய செய்திகள்

"உங்கள் பணி பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றுவதுதான், காமெடி சர்க்கஸ் நடத்துவது அல்ல" பிரியங்கா காந்தி கண்டனம் + "||" + Your task is to improve the economy Comedy is not a circus run Priyanka Gandhi condemned

"உங்கள் பணி பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றுவதுதான், காமெடி சர்க்கஸ் நடத்துவது அல்ல" பிரியங்கா காந்தி கண்டனம்