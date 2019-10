தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தானுக்குள் ஓடும் நதியில் இந்திய பங்கின் ஒரு சொட்டு தண்ணீரைக்கூட விடமாட்டோம் - பிரதமர் மோடி உறுதி + "||" + We will not spare a drop of Indian stock in the river that runs into Pakistan - PM Modi confirmed

