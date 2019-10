தேசிய செய்திகள்

“தவறான கொள்கையால் நாட்டை சீரழித்து விட்டது” - காங்கிரஸ் மீது மோடி கடும் தாக்கு + "||" + “The country has been ravaged by wrong policies” - Modi attacks Congress

“தவறான கொள்கையால் நாட்டை சீரழித்து விட்டது” - காங்கிரஸ் மீது மோடி கடும் தாக்கு