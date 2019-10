தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தான் அத்துமீறி தாக்குதல்; 2 இந்திய வீரர்கள் மரணம் + "||" + 2 Indian soldiers killed in ceasefire violation, along the Line of Control by Pakistan Army

