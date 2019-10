தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர்: தீவிரவாத முகாம்கள் மீது இந்திய ராணுவம் நடத்திய தாக்குதலில் 5 பாக். வீரர்கள் பலி என தகவல் + "||" + As per reports, 4-5 Pakistan Army soldiers have been killed and several have been injured

