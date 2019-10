தேசிய செய்திகள்

சுதந்திர இந்தியா முதல் 2019 ஆகஸ்டு வரை உயிர் தியாகம் செய்த போலீசார் எண்ணிக்கை 35,136 + "||" + From Independence to August 2019, total 35,136 police personnel sacrificed their lives

