மாநில செய்திகள்

ஒழுக்கம், நீதிபோதனை போன்றவற்றை அறிந்தவனே முழுமையான மனிதனாவான் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Morality and Judicial Practice knows such things is fully human Chief Minister Palanisamy's speech

ஒழுக்கம், நீதிபோதனை போன்றவற்றை அறிந்தவனே முழுமையான மனிதனாவான் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேச்சு