தேசிய செய்திகள்

2-வது இந்திரா, ‘பிரியங்கா’: 2022-ம் ஆண்டு உத்தரபிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறும் - மாநில தலைவர் நம்பிக்கை + "||" + The Congress will win the Uttar Pradesh Assembly elections in 2022 - Head of State Hope

2-வது இந்திரா, ‘பிரியங்கா’: 2022-ம் ஆண்டு உத்தரபிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறும் - மாநில தலைவர் நம்பிக்கை