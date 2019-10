மாநில செய்திகள்

தொடர் மழை; கன்னியாகுமரி, கோவையில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை + "||" + Continuous rain; holidays to schools and colleges in Kanyakumari, Coimbatore

தொடர் மழை; கன்னியாகுமரி, கோவையில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை