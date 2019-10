தேசிய செய்திகள்

அரியானா மற்றும் மராட்டியத்தில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி 8.73% மற்றும் 5.46% வாக்குப்பதிவு + "||" + Voter turnout is 8.73% & 5.46% till 9 am in Haryana & Maharashtra, respectively.

அரியானா மற்றும் மராட்டியத்தில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி 8.73% மற்றும் 5.46% வாக்குப்பதிவு