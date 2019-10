தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய மாநிலம் நாக்பூர் தொகுதியில் தனது வாக்கை பதிவு செய்தார் பன்வாரிலால் புரோஹித் + "||" + State of Maharashtra In the Nagpur constituency Banwarilal Purohit recorded his vote

