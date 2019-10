மாநில செய்திகள்

காலை 11 மணி நிலவரப்படி விக்கிரவாண்டி-32.54 % நாங்குநேரி-23.89% வாக்குப் பதிவு + "||" + As of 11 am Voter turnout Vikravandi 32.54% Nonguneri -23.89%

