கிரிக்கெட்

இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட்: தென்ஆப்பிரிக்கா 162 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் + "||" + Test against India, South Africa all out for 162 runs

இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட்: தென்ஆப்பிரிக்கா 162 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்