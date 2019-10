தேசிய செய்திகள்

சட்ட மன்ற தேர்தல்:அரியானாவில் 65 %,மராட்டியத்தில் 60.5 % வாக்குகள் பதிவு + "||" + Election Commission: 65% voter turnout recorded till 6 pm in Haryana. Voting is still going on, so the turnout is likely to rise.

