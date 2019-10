தேசிய செய்திகள்

பி.எஸ்.என்.எல். ஊழியர்களுக்கு நாளை ஊதியம் வழங்கப்படும் - நிறுவனத்தின் தலைவர் அறிவிப்பு + "||" + BSNL. Employees will be paid tomorrow - Announcement of Company President

பி.எஸ்.என்.எல். ஊழியர்களுக்கு நாளை ஊதியம் வழங்கப்படும் - நிறுவனத்தின் தலைவர் அறிவிப்பு