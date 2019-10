தேசிய செய்திகள்

வங்க கடல் பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவானது; வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு + "||" + The windward side of the Bay of Bengal; IMD announcement

வங்க கடல் பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவானது; வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு