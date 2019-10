மாநில செய்திகள்

கருணாநிதி திறந்து வைத்த அண்ணா நூலகம்: நல்ல முறையில் பராமரித்திட அரசுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + Anna Library opened by Karunanidhi MK Stalin's emphasis on the government

கருணாநிதி திறந்து வைத்த அண்ணா நூலகம்: நல்ல முறையில் பராமரித்திட அரசுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்