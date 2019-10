தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் 93% கற்பழிப்புகள் பாதிக்கப்பட்டவருக்குத் தெரிந்த நபர்களால் செய்யப்படுகின்றன - தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் + "||" + No Stranger to Crime: 93% Rapes in India Committed by Persons Known to the Victim

இந்தியாவில் 93% கற்பழிப்புகள் பாதிக்கப்பட்டவருக்குத் தெரிந்த நபர்களால் செய்யப்படுகின்றன - தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம்