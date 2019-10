மாநில செய்திகள்

போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்கு, 20 சதவீத போனஸ் நாளை மறுநாள் வழங்கப்படும் - அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் + "||" + For transport workers, 20 percent bonus day after tomorrow Will be given Minister MR Vijayabaskar

போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்கு, 20 சதவீத போனஸ் நாளை மறுநாள் வழங்கப்படும் - அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்