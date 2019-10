தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் உள்ளாட்சித் தேர்தல்: எந்தக் கட்சியுடனும் கூட்டணி கிடையாது -தேவேகவுடா + "||" + here is no question of any alliance with anybody Former Prime Minister HD Deve Gowda

கர்நாடகாவில் உள்ளாட்சித் தேர்தல்: எந்தக் கட்சியுடனும் கூட்டணி கிடையாது -தேவேகவுடா