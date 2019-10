தேசிய செய்திகள்

இந்திய அரசியலமைப்பு நகல் மீது உறுதிமொழி எடுத்து திருமணம் செய்து கொண்ட ஜோடி + "||" + Odisha couple gets married by taking oath of Constitution, organises blood donation camp

இந்திய அரசியலமைப்பு நகல் மீது உறுதிமொழி எடுத்து திருமணம் செய்து கொண்ட ஜோடி