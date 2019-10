தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீரில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட மூன்று பயங்கரவாதிகளின் அடையாளம் தெரிந்தது + "||" + Hamid Lelhari, successor of Zakir Musa and chief of terror outfit Ansar Ghazwat-ul-Hind killed in Awantipora encounter

ஜம்மு காஷ்மீரில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட மூன்று பயங்கரவாதிகளின் அடையாளம் தெரிந்தது